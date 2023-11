Oni już nie odziedziczą spadku. Od 15 listopada 2023 roku rewolucja w prawie spadkowym

Nowelizacja kodeksu cywilnego, która przewiduje zmiany w prawie spadkowym, dostosowuje je do faktycznych relacji rodzinnych.

- Nie będzie już potrzeby prowadzenia długotrwałych poszukiwań dalekich krewnych osoby zmarłej, którzy często nawet nie zdają sobie sprawy z jej śmierci. Efektem nowych przepisów będą więc znacznie szybsze postępowania spadkowe - przekonują w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Pan Andrzej z Bydgoszczy, którego sprawa spadkowa zakończyła się w maju tego roku, żałuje, że nowe przepisy wchodzą w życie dopiero teraz.

- W moim przypadku sprawa spadkowa trwała ponad rok, bo sąd długo szukał dalekiego kuzynostwa, które jak się okazało też jest uprawnione do spadku. Musiał to zrobić, bo takie były przepisy. Kuzyn i kuzynka dostali pieniądze po wujku, którym w ogóle się nie interesowali. Szczerze mówiąc nawet go dokładnie nie pamiętali. Gdyby szybciej weszły w życie nowe przepisy, już dawno moja sprawa by się zakończyła - opowiada Czytelnik.