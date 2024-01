Opóźnienia na budowie ronda w Sępólnie Krajeńskim. Prace potrwają do wiosny - zobacz zdjęcia

Termin wydłużony o kwartał

Prowadzona inwestycja jest uciążliwa dla mieszkańców, szczególnie kierowców. Samo skrzyżowanie, mimo że jest to plac budowy, od początku jest przejezdne, jednak ruch odbywa się wahadłowo. Kierowcy muszą się stosować do sygnalizacji świetlnej. O ile samochody osobowe mogą ominąć to miejsce ulicą Komierowską i Przemysłową, o tyle ciężki sprzęt przejeżdża przez to skrzyżowanie. Utrudnione poruszanie się mają również rowerzyści i piesi, w tym petenci urzędu i klienci sklepów.

Rondo, które powstaje, ma usprawnić ruch i poprawić bezpieczeństwo w obrębie wspomnianego skrzyżowania. Koszt inwestycji finansowanej z budżetu województwa to 4,7 mln zł.