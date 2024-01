Orlen Copernicus Cup to będzie wielkie wydarzenie. Toruń czeka na gwiazdy lekkiej atletyki

Toruński mityng po raz kolejny znalazł się wśród siedmiu najwyżej sklasyfikowanych zawodów World Athletics Indoor Tour Gold.

- Rekordy mityngów są tak wyśrubowane, że trzeba zapraszać najlepszych zawodników na świecie. Jestem jednak pewien, że znów padną w tej wyjątkowej arenie najlepsze w tym roku wyniki na świecie. Będzie też próba ustanowienia rekordu świata w biegu na 3000 m - mówił podczas poniedziałkowej konferencji Krzysztof Wolsztyński, dyrektor Orlen Copernicus Cup Toruń i prezes Kujawsko-Pomorskiego Związku Lekkiej Atletyki.

Prezydent Torunia Michał Zaleski podkreślił, że toruńskie zawody są zaliczane do ścisłej elity zimowych mityngów lekkoatletycznych. - Nie byłoby tego, gdyby nie systematyczna, uporczywa praca, której liderem jest prezes Kujawsko-Pomorski Związek Lekkiej Atletyki. Bardzo dziękuję, że jest z nami samorząd województwa - dodał.

Aneta Jędrzejewska z zarządu województwa kujawsko-pomorskiego uważa, że to wielkie wyróżnienie dla tego samorządu. - To wielkie święto, że taka topowa impreza odbywa się tutaj, w Toruniu, w mieście Kopernika, które możemy porównać do tych wielkich miast jak Boston czy Madryt. To wstęp do tego, co wydarzy się w 2026 roku, czyli halowych mistrzostw świata - mówi.