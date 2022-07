Orlen PKO Volley Tour w Przysusze wystartował. Kibice czekają na gwiazdy PlusLigi

To trzeci turniej cyklu Orlen PKO Volley Tour – pierwszy odbył się w Sulejowie, a drugi w ostatni weekend w Starych Jabłonkach. Kibicom w Przysusze, wśród wielu polskich gwiazd siatkówki plażowej, pokaże się m.in. najlepsza męska para turnieju w Starych Jabłonkach Mateusz Florczyk i Jakub Szałankiewicz. To główni faworyci do zwycięstwa wśród mężczyzn. Z kolei turniejową jedynką u pań jest duet Justyna Łukaszewska i Izabela Błasiak.

– Już eliminacje stały na dobrym poziomie, więc turniej główny zapowiada się znakomicie. Z pewnością kibiców, którzy wybiorą się na turniej czekają dwa dni bardzo emocjonującej siatkówki plażowej – mówi Piotr Skiba, główny organizator turnieju. Pula nagród w Orlen PKO Volley Tour wynosi 80 tysięcy złotych, a w obu turniejach głównych wystartuje po szesnaście par.

W piątek awans do turnieju głównego kobiet wywalczyły pary Agnieszka Makaruk/Karina Jakuć, Dominika Taranko/Barbara Adamska, Aleksandra Lipska/Magdalena Saad, Julia Kielak/Maja Kruczek, Karolina Makaruk/Kamila Klajman, Julia Gierczyńska/Aleksandra Chudzik, Katarzyna Szymoniak/Agnieszka Wiśniewska oraz Olga Klocek/Magdalena Rapacz-Matras. Z kolei wśród mężczyzn przepustkę do dalszej gry wywalczyły ekipy Mateusz Zięba/Jan Krasiński, Andrzej Paszkowski/Tomasz Wołoszuk, Rafał Maluchnik/Paweł Pietkiewicz, Igor Ciemachowski/Adam Sobstyl, Jakub Nowak/Mateusz Michalak, Piotr Filipowicz/Bartłomiej Gajdek, Martin Chiniewicz/Tomasz Jaroszczak oraz Stanisław Wawrzyńczyk/Bartek Malec.