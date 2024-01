Orszak Trzech Króli w Grudziądzu. Ksiądz Gański: - To największe publiczne jasełka Aleksandra Pasis Piotr Bilski

Dziesiąty Orszak Trzech Króli w Grudziądzu 2024' przeszedł spod teatru na Rynek. Po drodze były odgrywane scenki ewangeliczne przez grudziądzkie parafie Piotr Bilski Zobacz galerię (65 zdjęć)

Już po raz dziesiąty ulicami Grudziądza przeszedł Orszak Trzech Króli, by finalnie pokłonić się Dzieciątku Jezus. - Orszak to największe publiczne jasełka, które przeżywamy. Udział w nim jest publicznym świadectwem wiary - podkreśla ks. kanonik Zbigniew Gański, duchowy opiekun Orszaku. -Idąc za Trzema Królami którzy zdążają do żłóbka betlejemskiego dajemy publiczne świadectwo wiary, że Jezus jest Mesjaszem.