Ortu Stella Cup`21. Znamy pierwszych finalistów [zdjęcia]

Na sztucznym boisku w Białych Błotach rozegrano pierwszy półfinał turnieju piłkarskiego Ortu Stella Cup`21. Cztery najlepsze drużyny wywalczyły awans do wielkiego finału. W grupie A bezkonkurencyjna okazała się drużyna Juventus Academy Bydgoszcz. Za plecami bydgoszczan, do ostatniej kolejki rywalizowało jeszcze pięć zespołów. Przepustkę do finału wywalczył BKS Bydgoszcz. W grupie B prym wiodła Lechia Gdańsk. Drugie miejsce, również gwarantujące awans do finału, który odbędzie się w dniach 16-17 października, wywalczyła Lechia II Gdańsk. Rywalizowało 16 drużyn rocznika 2012 i młodsi. Każdy zespół rozegrał po siedem meczów. Drugi półfinał odbędzie się w najbliższy weekend. Wtedy poznamy komplet finalistów. Turniej został dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.