Orzeł Łódź - Abramczyk Polonia Bydgoszcz. Zwycięstwo na koniec rundy zasadniczej. Znamy pary ćwierćfinałow

Bydgoska drużyna bardzo dobrze zaczęła swój mecz. 4:2 wygrali Kenneth Bjerre z Mateuszem Szczepaniakiem, to samo powtórzyli juniorzy (choć wcześniej wykluczony za upadek został ścigający Wiktora Przyjemskiego Mateusz Dul). Choć David Bellego dojechał bez punktów, a Andreas Lyager tylko przedzielił Nielsa Kristiana Iversena i Rune Holtę (2:4), pierwszą serię bydgoska drużyna kończyła z sześciopunktową przewagą (podwójna wygrana Szymona Szlauderbacha i Przyjemskiego).

Dla bydgoskiej drużyny stawką meczu w Łodzi była pozycja wicelidera tabeli po rundzie zasadniczej i - teoretycznie - łatwiejszy przeciwnik w ćwierćfinałach play off. Przed 14. rundą szansę na drugie miejsce miały jeszcze ekipy z Ostrowa i Rybnika. ROW stracił ją już w sobotę, przegrywając w Zielonej Górze.

W kolejnej serii Abramczyk Polonia jeszcze powiększyła przewagę i to mimo wciąż fatalnej postawie Bellego, który punkt dowiózł w zasadzie bez walki (upadek jednego z rywali).

W 9. biegu Francuz musiał oddać miejsce na torze Benjaminowi Basso, a ten dowiózł do mety dwa punkty i (razem z Bjerre) biegowy remis. Potem rezerwowy bydgoskiej drużyny zgarnął jeszcze "trójkę" i wydawało się, że Abramczyk Polonia może być już spokojna o wynik.

W 13. biegu gospodarze wygrali jednak 5:1 i jeszcze wrócili do gry. Przed wyścigami nominowanymi wciąż prowadzili bydgoszczanie, ale przewaga stopniała do sześciu punktów. To oznaczało, że poloniści nie mogli pozwolił miejscowym na dwie podwójne wygrane.

W pierwszym z wyścigów nominowanych pierwszy na metę wpadł Przyjemski, pieczętując zwycięstwo bydgoskiej drużyny w Łodzi i pozycję wicelidera po rundzie zasadniczej.