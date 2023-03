Osoby o tych imionach są najbardziej pożądane. Wyjaśniamy - oni znaleźli się na liście ezoteryków!

Choć każdy człowiek jest wyjątkowy, to niektórzy mają w sobie coś, co sprawia, że zapamiętuje się ich na długi czas. Dlaczego tak się dzieje? Powodów jest wiele: szczególne cechy wyglądu, konkretne maniery czy ogólne usposobienie. Co więcej, okazuje się też, że wpływ na to, jak widzą nas inni ma już samo imię.