Osoby o tych imionach to idealni partnerzy na życie. Ezoterycy mówią: - To z nimi warto się związać

Imię i nazwisko to sposób na identyfikuje każdego z nas. Jednak to przede wszystkim imiona odgrywają najbardziej znaczącą rolę w naszym życiu, bo to one kształtują cechy naszej osobowości.

Imię wywodzi się prawdopodobnie od przezwiska i z czasem nabyło ono silnego rysu magicznego. Łączy się to z pradawną funkcją języka, zgodnie z którą nadanie nazwy jakiemuś obiektowi, przedmiotowi, osobie poczytywano za zdobycie władzy nad nią. Tym samym rodzina nadawała dziecku imię, aby wyposażyć je w pewne cechy, „zaprogramować” jego przyszłość lub odwrócić nieprzychylny bieg wydarzeń. Imię było wróżbą, błogosławieństwem, życzeniem. (za Wikipedia)