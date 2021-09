Ostatni w tym roku Otylia Swim Tour za nami. Mistrzyni olimpijska szkoliła dzieci i ich rodziów w Płocku

– Jestem dumna z tego, że zrealizowaliśmy w tym roku projekt Otylia Swim Tour. Towarzyszyło nam olbrzymie zainteresowanie i tak naprawdę już na kolejny rok mamy zamkniętą listę miast. Dzieci błyskawicznie zapełniały listy przy rejestracji, a my mogliśmy się cieszyć, że udało nam się stworzyć tę cudowną markę. To projekt, który jest bezpłatny, bo pozyskujemy środki między innymi z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz od innych naszych partnerów – mówi Otylia Jędrzejczak.

W Płocku w zajęciach udział wzięło około stu dzieci, którym oczywiście, tak jak zawsze podczas Otylia Swim Tour, towarzyszyli rodzice, dla których przygotowano wykłady dietetyka i psychologa sportowego. Mogli również spotkać się z Otylią Jędrzejczak.

– Bardzo ważne jest to, że Otylia dzieli się wiedzą i z dziećmi, ale też z rodzicami. To daje szansę nie tylko na rozwijanie pasji pływackiej tych młodych ludzi, ale także w przyszłości na zdrowy, fajny tryb życia. Dzisiejsze spotkanie to z jednej strony efekt naszej dobrej współpracy z płockim WOPR, a z drugiej otwartości samej Otylii Jędrzejczak. Płock kocha sport i kocha pływanie – podkreśla prezydent Płocka Andrzej Nowakowski.