Ostatnia odsłona akcji „Zero jest OK – bezpiecznie nad wodą”. Otylia Jędrzejczak chce zmniejszyć liczbę utonięć w Polsce

Statystyki utonięć w Polsce wciąż są bardzo duże, często znacznie wyższe, niż w innych krajach Unii Europejskiej. – Dlatego bardzo ważna jest edukacja na temat bezpieczeństwa nad wodą. My nie mówimy o resuscytacji, mówimy o prewencji, o bezpiecznym wejściu do wody i zachowaniu się w niej. Mówimy o tym, jak bezpiecznie wypoczywać nad wodą z dzieckiem, kiedy spożywać posiłek, zanim wejdziemy do wody, ile spędzać czasu na słońcu, czy jak zażywać kąpieli wodnej – dodaje Otylia Jędrzejczak.

W tym roku w Polsce utonęło już ponad trzysta osób, z czego blisko dwieście w czerwcu, lipcu i sierpniu, czyli miesiącach wakacyjnych. – Powody tych utonięć niestety są powtarzalne, dlatego taki projekt jak „Zero jest OK” na pewno korzystnie wpływa na bezpieczeństwo nad wodą. Tam, gdzie są ratownicy, to wypadków śmiertelnych najczęściej w ogóle nie ma. Największy problem jest na kąpieliskach niestrzeżonych. Paradoksalnie jednak to nie ratownicy najczęściej ratują ludzi, a ich własne umiejętności, dlatego edukacja jest tak ważna – mówi Piotr Lisocki, ratownik z Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Płocku, które jest partnerem projektu „Zero jest OK – bezpiecznie nad wodą”.