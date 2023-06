Ostatnia szansa na zmiany w czerwcowym rankingu "Piłkarskie Orły" na Kujawach i Pomorzu

W rankingu rządzą piłkarze klubów czwartoligowych (pełne wyniki w grafice wyżej). Wiele wskazuje, że trzeci raz wygra Patryk Perliński z Chemika Moderatora Bydgoszcz.

Ostatnia kolejka jest specyficzna. Jednak w bieżącym sezonie tak się ułożyło, że większość odpowiedzi już znamy, więc piłkarze mogą zagrać na luzie i postarać się zakończyć sezon z przytupem, zdobywając duża liczbę bramek. Wierzymy, że tak będzie. W hicie 4. ligi FAF Elana Toruń, która świętuje już awans podejmie drugiego w tabeli Chemika. Ciekawie powinno być w derby Włocławka chociaż Włocłavia i Lider są na przeciwległych miejscach w tabeli.

Przypominamy, że „Piłkarskie Orły” to ranking organizowany w całym kraju przez Polska Press Grupę. W 2023 roku nasza zabawa została rozszerzona o kolejną klasę rozgrywkową - do tej pory pod uwagę braliśmy tylko piłkarzy z klubów występujących na polskich boiskach w Ekstraklasie, I lidze, II lidze i III lidze, a od teraz w klasyfikacji uwzględniamy także zawodników występujących w IV lidze, co ma szczególnie duże znaczenie dla naszego województwa, nie posiadającego klubów grających na szczeblu centralnym.