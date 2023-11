Ostatnia szansa na zmiany w rankingu "Piłkarskie Orły" w regionie kujawsko-pomorskim

Zresztą taki sam cel przyświeca pozostałym trzecioligowcom z regionu. Torunianie w Stargardzie będą chcieli wygraną przypieczętować kapitalną rundę jesienną. Podopieczni Rafała Więckowskiego są rewelacją rozgrywek i tylko o pięć punktów ustępują Świtowi Szczecin . Z kolei Unia Drobex podobnie jak w poprzednim sezonie broni się przed spadkiem. Na razie ta walka wygląda słabo, bo strata do pierwszego bezpiecznego miejsca to pięć punktów. Trenera Roberta Wójcika i działaczy klubu czeka pracowita przerwa zimowa, by tak przebudować zespół, by ten w końcu zaczął wygrywać.

Szansę na zwycięstwo w listopadowej edycji „Piłkarskich Orłów” mają także zawodnicy Olimpii. Grudziądzanie zagrają w Bytomiu z Polonią. Jednak, aby tak się stało, to któryś z nich musi ustrzelić hat tricka, by wyprzedzić dotychczasowego lidera. Biało-zieloni ostatnio znowu zawodzą. Przegrali dwa ostatnie mecze i spadli na przedostatnie miejsce w tabeli. Wstosunku do klubu z Grudziądza możemy napisać dokładnie to samo co w przypadku Unii Drobex. Jednak wygrana w Bytomiu oraz w przyszłą sobotę z imienniczką z Elbląga odrobinę poprawi sytuację podopiecznych Mariusza Pawlaka. Jest więc o co walczyć na zakończenie jesieni.

19. kolejka II ligi

Polonia - Olimpia (sobota, godz. 17)

18. kolejka III ligi (sobota, godz. 13)

Zawisza - Wikęd

Błękitni - Elana

Stolem - Unia Drobex

To druga edycja rankingu "Piłkarskie Orły". W roku 2023 rozszerzyliśmy grono klasyfikowanych strzelców o tych występujących także w IV lidze. Osobny ranking jest dla kobiet. Gole punktujemy w w zależności od rangi rozgrywek, w których zostały zdobyte. Dla przypomnienia podajemy współczynniki, przez które mnożymy gole, przyznając miejsca w naszym rankingu: dla ekstraklasy/ekstraligi - 2; dla I ligi - 1,75; dla II ligi - 1,5; dla III ligi - 1; dla IV ligi - 0,625; dla Pucharu Polski - 2; dla rozgrywek europejskich - 2,5.

Przyznajemy medale za osiągnięcia w danym miesiącu, a na koniec roku podsumujemy wyniki i ogłosimy laureatów podczas specjalnej gali.