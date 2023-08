Ostatnia szansa na zmiany w sierpniowej edycji "Piłkarskich Orłów" w regionie kujawsko - pomorskim

W rankingu (szczegóły powyżej) rządzą piłkarze klubów czwartoligowych i wiele wskazuje, że to któryś z nich zgarnie nagrodę za sierpień, choć nie można odbierać szans piłkarzom grającym w wyższych ligach.

W II lidze rozegrana zostanie 6. kolejka. Olimpię czeka wyjazd do Chojnic. Grudziądzanie po dwóch porażkach przełamali się w Kołobrzegu i ograli Kotwicę 2:1. Teraz czeka ich mecz z kolejnym z faworytów do awansu. Chojniczanie jako spadkowicz chcą jak najszybciej wrócić do I ligi. Jednak początek sezonu mają słaby. Zajmują dopiero 16. miejsce z dorobkiem ledwie czterech punktów. Jednak to nie oznacza, że biało-zielonych czeka w Chojnicach łatwe spotkanie. Początek w sobotę o godz. 16.30.

W III lidze koniec morderczego tygodnia, w którym piłkarze rozegrali trzy kolejki.

Zawisza Bydgoszcz w sobotę o godz. 13 zagra na wyjeździe z Unią Swarzędz. Niebiesko-czarni jadą do podpoznańskiej miejscowości jako wicelider. Ich rywal to szósta ekipa w tabeli. Zapowiada się więc mecz zespołów z czołówki. Cel podopiecznych PiotraKołca jest jasny: kolejne zwycięstwo i pogoń za pozycją lidera.