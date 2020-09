Ostrzeżenie GIS: Kolejne produkty wycofane z Polski! Te łyżki mogą zagrażać zdrowiu [NOWE OSTRZEŻENIE GIS]

Migracja tych substancji z łyżki do żywności może stwarzać zagrożenie dla zdrowia konsumentów!

Jak czytamy w ostrzeżeniu na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego, na podstawie badań przeprowadzonych przez Państwową Inspekcję Sanitarną stwierdzono migrację do żywności pierwszorzędowych amin aromatycznych z wyrobów określonego w komunikacie. Na podstawie ocen ryzyka Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny należy uznać, że migracja tych substancji z wyrobu do żywności może stwarzać zagrożenie dla zdrowia konsumentów.

Wycofane łyżki i ugniatacze do ziemniaków mogą stanowić potencjalne zagrożenie dla zdrowia . Jak czytamy w nowym ostrzeżeniu GIS, stwierdzono migrację do żywności pierwszorzędowych amin aromatycznych z wyrobu określonego w komunikacie.

Główny Inspektorat Sanitarny wydał ostrzeżenie publiczne dotyczące dwóch wyrobów do kontaktu z żywnością.

Główny Inspektorat Sanitarny zaleca, by nie używać wskazanych w komunikacie partii produktów.

Ostrzeżenie publiczne dotyczące wyrobu do kontaktu z żywnością: Migracja pierwszorzędowych amin aromatycznych łyżki nylonowej w kolorze czarnym

Szczegóły dotyczące produktu:

Nazwa produktu (na etykiecie) – Łyżeczka

Opis produktu: Łyżka z nylonu barwy czarnej, na uchwycie tłoczenie: +210°C oraz symbol dopuszczający wyrób do kontaktu z żywnością. Do uchwytu dołączona oryginalna etykieta o treści: PL ŁYŻECZKA PL FACKELMANN Polska Sp. z o.o., Tomice, ul. Europejska 13, 05-532 Baniocha info@fackelmann.pl FACKELMANN GERMANY www.fackelmann.com 151537, ​ , ca. 32,5 cm, Made in China ES0515HY

Numer partii: 151537

Importer: Fackelmann Polska Sp. z o.o., Tomice, ul. Europejska 13, 05-532 Baniocha

Kraj pochodzenia: Chiny