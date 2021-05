Oświadczenia majątkowe włodarzy z powiatu golubsko-dobrzyńskiego

Poseł Robert Kwiatkowski z Lewicy: - Jesteśmy na początku drogi, by oddłużyć szpital w Grudziądzu. Mamy determinację, aby do tego doszło

Poseł Lewicy, Robert Kwiatkowski przyjechał do Grudziądza aby poinformować, że stara się o to by szpital w Grudziądzu mógł skorzystać ze środków z puli Krajowego Planu Odbudowy z przeznaczeniem na oddłużenie. Obecnie wynosi ono około 600 mln zł!. Przypomnijmy, że za ratyfikacją KPO głosowało Prawo i Sprawiedliwość oraz Lewica.