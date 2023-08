Oszukiwali bydgoszczan metodą "na blika". Wpadli, bo rozpracowali ich policjanci ze Śródmieścia

Charakter rozwojowy ma sprawa pary ze Szczecina, której policjanci z bydgoskiego Śródmieścia, zwalczający przestępczość gospodarczą, udowodnili nie jedno oszustwo na tak zwanego „Blika”. Kobieta i mężczyzna trafili decyzją sądu na trzy miesiące do aresztu. Droga do ich zatrzymania była długa.

Oszustwa na Blika

Mundurowi Służby Celno-Skarbowej z Torunia zatrzymali i zabezpieczyli ponad 1900 gramów suszu konopnego do palenia (CBD), 299 sztuk konopnych papierosów (pre-rollsów) oraz płyny do papierosów…

Policjant na urlopie rozpoznał przestępcę

- Mężczyzna znajdował się w pobliżu bankomatu i był wyraźnie zdenerwowany. W pewnym momencie, spoglądając na telefon, podszedł do bankomatu i wpisał kod. Policjant natychmiast poinformował o tym przełożonych, po czym zatrzymał 29-letniego mieszkańca Szczecina. Skierowany na miejsce patrol przewiózł go do komisariatu. Funkcjonariusze ujawnili przy nim kilka tysięcy złotych oraz dwa telefony komórkowe – kontynuuje kom. Kowalska.

Zatrzymanie wspólniczki

Policjanci ze Śródmieścia zwrócili się z prośbą do swoich kolegów z Komisariatu Policji II w Gdańsku, by sprawdzili miejsca, w których 25-letnia wspólniczka mężczyzny mogła przebywać. Nie było jej pod wskazanym miejscem, ale policjanci namierzyli ją na dworcu kolejowym i tam ją zatrzymali. Miała ze sobą dwa telefony, laptopa, bilety na przejazdy niemal po całym kraju oraz gotówkę (ponad 18 tysięcy złotych). W konsekwencji kobieta została przewieziona do Bydgoszczy, gdzie usłyszała zarzuty. Policjanci udowodnili jej do tej pory osiem oszustw dokonanych opisywaną metodą, w których poszkodowani stracili ponad 10 tysięcy złotych.