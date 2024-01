Oszuści uderzyli ponownie. Tym razem we Włocławku. Dwie osoby straciły po kilkadziesiąt tysięcy złotych

- Inną metodą działania przestępców jest oszustwo „na blika”. Również tego typu zgłoszenia odebrali w ostatnim czasie włocławscy policjanci - informuje nadkom. Joanna Seligowska-Ostatek, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji we Włocławku. - Przestępstwo to polega na włamaniu się i przejęciu konta na portalu społecznościowym. Oszust, podszywając się następnie pod właściciela konta, wysyła do jego znajomych wiadomość z prośbą o udostępnienie kodu BLIK. Z reguły prosi o kilkaset złotych i obiecuje jak najszybszy zwrot gotówki.