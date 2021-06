Oszustwo na bon z biedronki. Sprawdź, czy dostałeś taką wiadomość!

Oszustwo na bon z biedronki!

Nasi zaniepokojeni czytelnicy biją na alarm. W ostatnim czasie w internecie krąży łańcuszek z podejrzanie wyglądającym linkiem. Wchodząc w niego, przenosimy się z pozoru na stronę biedronki. Jest logo sklepu, jego barwy, a także obietnica wygranej - bonu o wartości 1000 złotych do wykorzystania w biedronce! Kto by się nie skusił? Na ekranie pojawia się dziewięć prezentów -możesz kliknąć tylko w trzy. Problem pojawia się, jeśli faktycznie uda Ci się ustrzelić 1000.

Tak wygląda strona, z której oszuści wyłudzają nasze dane. Przestrzegamy, to nie jest żadna akcja organizowana przez sieć "Biedronka", lecz nowa metoda działania cyberprzestępców. Pixabay

Wyłudzanie danych wrażliwych

Po wylosowaniu głównej nagrody administrator strony prosi nas o udostępnienie linku 20 znajomym lub 5 grupom na facebooku. Sprawdziliśmy, po rozesłaniu hiperłącza z loterią dostajemy komunikat ze strony, że nasze wiadomości trafiły do niewystarczającej liczby użytkowników. Zagrożenie pojawia się w dalszym etapie. Osoby, którym uda się wysłać zaproszenie do akcji do wystarczającej liczby osób, proszone są o podanie numeru dowodu lub pesel, jako warunku otrzymania bonu. W taki sposób oszuści zdobywają nasze dane.