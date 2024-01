Oto ceny węgla na początku 2024. Polskiego węgla nie zabraknie, tak zapewnia Polska Grupa Górnicza

Zrobiło się mroźno, to i ruch w składach węgla się zrobił. Niektórzy właściciele domów, ogrzewanych węglem, obawiają się, że za kilka dni opału zabraknie w punktach sprzedaży. PGG uspokaja, że pomimo ataku zimy towar jest dostępny i można kupić go na bieżąco chociażby w sklepie internetowym.

- PGG zgromadziła obecnie w około 200 składach swojej firmowej sieci KDW, czyli Kwalifikowanych Dostawców Węgla, na terenie całej Polski zapas na poziomie 70 tys. ton węgla - informują przedstawiciele grupy. - Zapasy węgla są uzupełniane na bieżąco, a w ofercie dostępne są wszystkie sortymenty węgla produkowane przez PGG. Obecnie za tonę ekogroszku w workach, zamawiając go właśnie przez portal PGG, zapłacimy 1550 zł, ale należy doliczyć koszty transportu (PGG od stycznia 2024 r. dolicza koszty dostawy do KDW do węgla).