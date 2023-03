Takie są teraz ceny węgla w Kujawsko-Pomorskiem. Tyle zapłacisz na ekogroszek, węgiel kamienny, pellet, brykiet

Kto kupuje opał we własnym zakresie, ten nie chce pamiętać, jakie były jego ceny jesienią 2022 roku. Dla niewtajemniczonych: przykładowo za tonę ekogroszku trzeba było wówczas dać w województwie kujawsko-pomorskim nawet 4000 złotych. Jeszcze pół roku wcześniej, czyli wiosną 2022, ta sama tona kosztowała prawie 3000 zł, a w wakacje - ponad 3000. Właśnie latem i jesienią zeszłego roku dochodziło do absurdów. W niektórych punktach sprzedaży na terenie regionu ceny opału były nawet 300 procent wyższe niż o tej samej porze, ale w 2021.

Aktualne ceny ekogroszku

- U mnie workowany ekogroszek potaniał o 100 zł na tonie i teraz oferuję go za 2200 zł - mówi właściciel składu węgla pod Bydgoszczą. - Mało kto zaopatruje się obecnie w opał na bieżący sezon. Klienci kupują go z myślą o sezonie 2023/2024. Niektórzy biorą nawet 3 tony od razu.

Ceny węgla kamiennego, pelletu i brykietu

Wybrani ogrzewają domy pelletem. Trzeba na niego przeznaczyć średnio 1600 zł za tonę. Za tyle można znaleźć go w okolicach Grudziądza. Firma spod Bydgoszczy proponuje zakup pelletu za 1750 zł (tona).

Można kupić brykiet torfowy. Jest zamiennikiem klasycznego węgla. Podtoruńska firma poleca go w cenie 1500 zł za tonę, ale należy doliczyć transport, to zwykle od kilkudziesięciu do 200 zł.