Oto, co oznacza tajemnicza literka R na skrzynkach pocztowych. To ważna informacja dla listonosza [29.03.23] OPRAC.: Magdalena Walczak-Grudzka

Na niektórych skrzynkach pocztowych w blokach czy domkach jednorodzinnych można zauważyć naklejony znaczek z literą "R". Wiele osób sądzi, że tajemnicza literka "R" na skrzynce pocztowej oznacza brak zgody na wrzucanie reklam i ulotek. Nie jest to jednak prawda.

Co oznacza literka R na skrzynkach pocztowych? Nalepkę z literką R można zauważyć na niektórych skrzynkach, zarówno w blokach jak i w domkach jednorodzinnych. Wiele osób zastanawia się, co właściwie oznacza literka R na skrzynce pocztowej i po co się ją umieszcza. Okazuje się, że tajemnicza literka R na skrzynkach pocztowych to ważna informacja dla listonosza czy kuriera. Warto to wiedzieć, bo litera R na skrzynce pocztowej może ułatwić życie!