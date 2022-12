Oto dekoracje świąteczne w miastach w Kujawsko-Pomorskiem. Piękne ujęcia z Bydgoszczy, Włocławka, Grudziądza

Nic tak nie tworzy świątecznego klimatu jak efektowne iluminacje na ulicach miast. Poprawiają humor przechodniom i zachęcają do wieczornych spacerów. To także dobra atrakcja turystyczna - jest wielu chętnych do fotografowania się na tle oświetlonego rynku czy zrobienia selfie z choinką.

Oto dekoracje świąteczne w miastach w Kujawsko-Pomorskiem

W 2022 roku skromniej niż rok temu

W związku z wysokimi cenami energii samorządy szukają oszczędności. Choć dekoracje świąteczne nadal są bardzo okazałe, to skromniejsze niż rok temu. Na przykład w Bydgoszczy szacowany koszt tegorocznych iluminacji to 300 tys. zł, w roku ubiegłym świetlne przygotowanie miasta na Boże Narodzenie wyniosło 550 tys. zł. Z kolei w Grudziądzu dekoracje kosztowały miasto 308 tys. zł - to mniej niż przed rokiem, kiedy wydano na to 350 tys. zł.