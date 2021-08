Oto dłużnik perfidny. Wiedział, że nie będzie w stanie spłacać rat, a jednak brał pożyczki Katarzyna Piojda

- Zaraz po otrzymaniu drugiej pożyczki, przestałem spłacać raty pierwszej - mówi pan Grzegorz z Bydgoszczy. - Drugiej nawet nie zacząłem płacić. Życie mnie do tego zmusiło

- Brałem pożyczki wiedząc, że ich nie spłacę. Życie mnie do tego zmusiło - mówi pan Grzegorz z Bydgoszczy. Dziś windykacja próbuje zmusić go do oddania rat. Na razie bezskutecznie.