Oto kwiaty na czas świąt Bożego Narodzenia. Te kwitnące w grudniu rośliny odmienią wnętrza

Są jednak dostępne na naszym rynku rośliny, które również, a może i przede wszystkim są w stanie udekorować nasz dom zimą. Oczywiście króluje tutaj dobrze wszystkim znana “gwiazda betlejemska” , jednak to nie jedyny kwiat, w który warto się zaopatrzyć jeszcze przed świętami.

Rośliny w okresie grzewczym. Zobacz, jak o nie dbać by były w dobrej kondycji

Kwiaty kwitnące zimą - zobacz listę

Jednak pamiętaj, nawet jeśli twoje letnie kwiaty, są aktualnie w nieco gorszej kondycji, ponieważ niektóre z ich liści bądź kwiatostanów zwiędły, to nic nie szkodzi. Jest to w pełni normalne i nie powinno cię martwić.

Niestety, chociaż każdy z nas chciałby mieć piękne rośliny przez cały rok, to niektóre z nich w czasie zimy mają swego rodzaju wakacje, które pozwalają im przetrwać chłodniejsze i mniej nasłonecznione dni. Dlatego też nie wyrzucaj ich, ale zadbaj o nie, dodając do swojej kolekcji rośliny kwitnące zimą. Jakie to są? Odpowiedź znajdziesz w poniższej galerii.