Gwiazda betlejemska trująca dla zwierząt i dzieci! W taki sposób poinsecja może być szkodliwa

Gwiazda betlejemska, zwana też poinsecją, od lat zdobi wnętrza w okresie Bożego Narodzenia. Stała się niemal tak lubiana jak choinka. Czy gwiazda betlejemska jest trująca? Wiele osób obawia się, że gwiazda betlejemska jest szkodliwa i może uczulać. Czy rzeczywiście poinsecja jest trująca? Oto zaskakujące fakty dotyczące gwiazdy betlejemskiej.

Czy gwiazda betlejemska jest trująca?

Poinsecja to popularna roślina świąteczna, która stała się niemal tak lubiana jak choinka. Gwiazda betlejemska zdobi wiele domów w czasie świąt Bożego Narodzenia. Jednak niewiele osób wie, że ten kwiat może być trujący. Gwiazda betlejemska, zwana też poinsecją lub wilczomleczem nadobnym, zawiera w swoich tkankach biały sok mleczny. To właśnie on jest trujący! Nie mylą się zatem ci, którzy uważają, że gwiazda betlejemska jest trująca. Sok z gwiazdy betlejemskiej zawiera w swoim składzie kwas euforbinowy, euforbinę i związki cyjanogenne, które sprawiają, że poinsecja może boleśnie poparzyć skórę, wywołać zapalenie skóry, a nawet czasowo oślepić człowieka, jeśli sok przedostanie się do oka. Trujące soki znajdują się w korzeniu, liściach i łodygach gwiazdy betlejemskiej. Czy rzeczywiście poinsecja jest trująca? Komu może zaszkodzić? Poznaj zaskakujące fakty dotyczące gwiazdy betlejemskiej w poniższej galerii:

O tym, że gwiazda betlejemska może być trująca zrobiło się na tyle głośno, że niektórzy uważają, iż nazwa poinsecja pochodzi od ang. słowa poison oznaczającego truciznę. Jest to jednak nieprawdziwa informacja. Nazwa poinsecja pochodzi od nazwiska amerykańskiego męża stanu - Joela Robertsa Poinsetta, który znalazł ten gatunek wilczomlecza i jako pierwszy przywiózł go do USA.

Gwiazda betlejemska może być trująca, jednak nie oznacza to, że musi być niebezpieczna dla zdrowia i życia. Gwiazda betlejemska może wywoływać zaburzenia żołądkowo-jelitowe, nudności i wymioty. Na szczęście dolegliwości te są zazwyczaj lekkie. Dotyczy to szczególnie dzieci, które mogą przypadkiem zjeść kwiaty czy liście poinsecji. Gwiazdę betlejemską lepiej ustawić w miejscu niedostępnym dla małych dzieci, uważać też, by dziecko nie miało bezpośredniego kontaktu z sokami rośliny, np. z odłamanej gałązki.

Gwiazda betlejemska trująca dla kotów?

U wielu osób po kontakcie z gwiazdą betlejemską mogą pojawiać się objawy - stan zapalny skóry, śluzówek a także (choć zdecydowanie rzadziej) - atak astmy alergicznej. Gwiazda betlejemska może się też okazać trująca zwierząt domowych, szczególnie dla kotów. Soki gwiazdy betlejemskiej po kontakcie z błonami śluzowymi kota mogą powodować silne podrażnienie i ból. Jeśli zwierzę pogryzie roślinę - może wystąpić silna biegunka i wymioty prowadzące do odwodnienia.