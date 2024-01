Oto kwoty jakie trafią do kopert na weselach w 2024 roku. Mamy kilka przykładów OPRAC.: Justyna Trawczyńska

Ceny organizacji wesela osiągnęły już takie stawki, że coraz więcej par decyduje się na skromną uroczystość. Także weselni goście zmagają się z finansowymi kłopotami a co za tym idzie ich obecność na weselach często stoi pod znakiem zapytania. Bo wystawne przyjęcia weselne zobowiązują do droższych prezentów. Ile w 2024 roku planujemy włożyć do koperty na wesele? Sprawdzamy.