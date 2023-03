Takie prawa ma współmałżonek po ślubie. To warto wiedzieć już przed zawarciem małżeństwa

To musisz wiedzieć o majątku w małżeństwie

W małżeństwie nadal każdy z małżonków zachowuje prawo do majątku osobistego, czyli: przedmioty majątkowe, które zostały nabyte przed ślubem, przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca postanowił inaczej, przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków, prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie, przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków, przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego. Oczywiscie będzie to miało znaczenie tylko w przypadku rozwodu pary.