Oto laureaci Nagrody Grudziądzkiego Flisaka: Piotr Bilski, Marta Wieliczko, Cezary Kopik, Gerard Szukay, Joanna Biedermann

Pięć różnych osobowości. Ludzie sztuki, sportu i fotografii. Swoją wieloletnią pracą sprawiają, że Grudziądz staje się piękniejszy, a mieszkańcy są dumni z ich dokonań. Uhonorowaniem ich trudu było wręczenie podczas uroczystej sesji w teatrze Nagrody Grudziądzkiego Flisaka.

- Miasto to nie tylko zbiór budynków, ale przede wszystkim ludzie którzy je zamieszkują i tworzą jego atmosferę - zwracał się do wyróżnionych i gości Maciej Glamowski, prezydent Grudziądza i pomysłodawca Nagrody Flisaka. - To co łączy laureatów to rola jaką w ich życiu odegrał Grudziądz, miasto które przez szczególną aurę budzi ukryte w człowieku możliwości. Bierzmy przykład z nich, bądźmy dumni.

Statuetki zostały wręczone w 733. rocznicę nadania praw miejskich naszemu miastu. - Każdy z nas jest różny, ma odmienne pomysły na życia ale niezależnie od tego tworzymy wspólnotę - zaznaczał Maciej Glamowski.

Prezydent wyjaśniał, że flisactwo to symbol ciężkiej i ofiarnej pracy, a sama nagroda jest inspiracją. - Przyznajemy ją żeby uhonorować szczególne zasługi społeczne, gospodarcze, kulturalne czy sportowe - argumentował włodarz Grudziądza. - To wyraz wdzięczności dla osób które przez swój trud i poświęcenie uczyniły Grudziądz piękniejszy i szczęśliwszy.

I tak laureatami Nagrody Grudziądzkiego Flisaka zostali:

fotoreporterzy: Piotr Bilski z "Gazety Pomorskiej" w Grudziądzu i Gerard Szukay , współpracownik Nowości Grudziądzkich

rzeźbiarz Cezary Kopik

wicemistrzyni olimpijska z Tokio we wioślarstwie Marta Wieliczko

pilotka Dreamlinera, pilotka balonów i szybowców, założycielka i fundatorka Fundacji Lotniczy Grudziądz Joanna Biedermann

"Aparat przyrósł mi już prawie do ręki"

- Aparat przyrósł mi już prawie do ręki - mówił wzruszony Piotr Bilski, odbierając statuetkę Flisaka. - Moja pasja trwa już ponad 60 lat... Najbardziej to trzeba współczuć mojej rodzinie, gdyż nie zawsze jestem w domu gdy mnie potrzebuje, ale to jest ten moment gdy chciałbym podziękować im za wyrozumiałość.

Piotr Bilski, fotoreporter z Nagrodą Grudziądzkiego Flisaka Daniel Dreyer

Piotr Bilski, fotograf od 1965 roku. Podczas służby wojskowej w JW 1955 w Chełmnie czyli 8 Szkolnym Pułku Samochodowym pełnił funkcję fotoreportera. Po powrocie do cywila wygrał konkurs fotograficzny „Grudziądz moje miasto” ogłoszony przez Gazetę Pomorską, gdzie nagrodę wręczył mu, zapraszając do współpracy Leon Staniszewski, ówczesny fotoreporter GP. Tak rozpoczęła się współpraca z lokalną redakcją Gazety. Współpraca, która nieprzerwanie trwa do dnia dzisiejszego. Piotr Bilski fotografię jako pasję rozwijał w Grudziądzkim Towarzystwie Fotograficznym „Kontrasty”, gdzie przez długi okres pełnił funkcję wiceprezesa ds. artystycznych. Jest emerytowanym pracownikiem grudziądzkich "Wodociągów".

Autor pierwszych lotniczych zdjęć Grudziądza

- Dziękuję za to, że zostałem dostrzeżony. Fotografując nasze miasto obserwowałem i nadal widzę jak Grudziądz zmienia się, pięknieje ... Przepraszam, ale jestem tak wzruszony, że brakuje mi słów by powiedzieć coś więcej - z trudem mówił w teatrze tuż po odebraniu statuetki Flisaka poruszony Gerard Szukay.

Gerard Szukay, laureat Nagrody Grudziądzkiego Flisaka Daniel Dreyer

Gerard Szukay pracował jako nauczyciel chemii w ówczesnym technikum chemicznym. W związku z wykonywanym zawodem jego zainteresowania chemiczne przerodziły się w hobby jakim stała się fotografia. Był instruktorem szkolnego koła fotograficznego, a także członkiem Grudziądzkiego Towarzystwa Fotograficznego. Nawiązał również współpracę z redakcją Ilustrowanego Kuriera Polskiego, a następnie z "Grudziądzkimi Nowościami". Uprawiał lotniczą fotografię z samolotu lub ze śmigłowca.

Poprzez rzeźbę opowiada o otaczającej rzeczywistości

- Ta nagroda to uhonorowanie mojego dorobku artystycznego po pięćdziesięciu latach pracy twórczej - mówił podczas uroczystej sesji Cezary Kopik. Przygotowanie wystawy, którą mogą mieszkańcy i goście oglądać w muzeum uzmysłowiło mi jaki ogrom pracy wykonałem... Uzmysłowiłem sobie, że taka była i jest moja misja aby poprzez sztukę opowiadać przede wszystkim o otaczającej nas rzeczywistości. W każdej rzeźbie są inne uczucia. Realizuję tematy lekkie, ale też podejmuję trudne i z tych jestem najbardziej dumny gdyż wyzwalają najtrudniejsze emocje.

Cezary Kopik, laureat Nagrody Grudziądzkiego Flisaka Daniel Dreyer

Cezary Kopik to artysta - rzeźbiarz, który niedawno świętował jubileusz 50 -lecia pracy twórczej. Pierwsze prace w drewnie wykonał już jako dorosły mężczyzna po przyjeździe do Grudziądza. Tutaj ukończył liceum ogólnokształcące. Następnie podjął pracę w „Stomil-u”. W latach 1976-1985 pełnił funkcję instruktora rzeźby w Młodzieżowym Domu Kultury w Grudziądzu. W latach 1983-1985 przewodniczył grupie plastyków nieprofesjonalnych skupionych w Grudziądzkim Towarzystwie Kultury. Za wszystkie lata aktywności artystycznej, społecznej i edukacyjnej został uhonorowany w 1986 roku odznaką „Zasłużony Działacz Kultury”.

Wiosłuje i żyje wodą

- Z Grudziądzem wiele mnie łączy. Tutaj dorastałam, skończyłam technikum, mieszkałam w bursie. Tu przeżywałam wyjątkowe chwile - mówiła Marta Wieliczko trzymając w ręce Flisaka. - Jestem nadal aktywną zawodniczka w klubie wioślarskim... Cóż wiele mnie łączy z flisakiem, bo tak jak on tak i ja pracuję na rzece: wiosłuję i żyję wodą.

Marta Wieliczko, laureatka Grudziądzkiego Flisaka Daniel Dreyer

Marta Wieliczko jest wioślarką, zawodniczką klubu KW Wisła Grudziądz. To wicemistrzyni olimpijska z Tokio, mistrzyni świata i Europy. Wioślarstwo zaczęła uprawiać w 2010 roku. W sierpniu 2021 roku została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W październiku 2024 roku skończy 30 lat.

"Lotnicze sreberko"

W imieniu Joanny Biedermann nagrodę Flisaka odebrał Zbigniew Kościński, prezes Fundacji Lotniczy Grudziądz, który poinformował że laureatkę zatrzymały obowiązki zawodowe i... że właśnie gdy trwała uroczysta sesja leciała do Las Vegas i prosiła o przekazanie lotniczych pozdrowień.

- Asia to nasze lotnicze sreberko. Oprócz mnóstwa sukcesów sportowych w baloniarstwie, szybownictwie...oprócz tego że siada za sterami pasażerskiego Dreamlinera Aśka jest założycielką i fundatorką Fundacji Lotniczy Grudziądz, która dba o tożsamość lotniczą naszego miasta - podkreślał prezes Kościński.

Joanna Biedermann, laureatka Nagrody Grudziądzkiego Flisaka Archiwum

Joanna Biedermann jest pilotem samolotów pasażerskich, pilotem szybowców i pilotem balonów. Ukończyła I LO w Grudziądzu. W okresie nauki w szkole średniej ukończyła kurs szybowcowy w aeroklubie w Lisich Kątach. Od 2000 roku pracuje jako pilot liniowy w samolotach pasażerskich. W 2014 roku była jedną z 9 Polek, które pracowały jako piloci w PLL LOT. Pełniła funkcję pierwszego pilota. Utytułowana w wielu zawodach świata i Europy jako pilotka szybowców i balonów. Startuje jako zawodniczka Aeroklubu Nadwiślańskiego i jest członkiem kadry narodowej.

"Ich koloryt i wrażliwość przekłada się na nasz Grudziądz"

- Pięć statuetek zostało przekazanych pięciorgu osobom, których koloryt i wrażliwość na pewno przekładają się na nasze miasto. W tym gronie mamy dwie panie, których pasja ale również siła charakteru umożliwiły po sięgnięcie po najwyższe sportowe laury. Żywiołem jednej z nich jest woda, a drugiej powietrze. Każda zachwyca tym że ów żywioł okiełznała swoją determinacją i wiernością tego co kocha - podkreślał Szymon Gurbin, przewodniczący rady miejskiej Grudziądza. I kontynuował: - Mamy także trzech panów, którzy starają się swoją pracą albo uchwycić rzeczywistość w formie sztuki albo skadrować tę rzeczywistość w dokumentalnym wymiarze fotografii. Reporterska praca dwóch z nich składa się na wspaniały fotograficzny zapis codzienności Grudziądza na przestrzeni kilkudziesięciu lat. Dziękuję za olimpijską radość i dumę, dziękuję za bujanie w obłokach szybowcem, balonem i Dreamlinerem, dziękuję za każdą wyrzeźbioną emocję i refleksję, dziękuję za każdą fotografię Grudziądza i grudziądzan.

Przypomnijmy. Dotychczasowymi Laureatami Nagrody Flisaka są:

szpital w Grudziądzu

chór alla Camera

Karola Skowrońska

Danuta Kołodziejska

Zbigniew Tucholski

Henryk Wichrowski

Krystyna Grabowska

Ryszard Szczepański

Stefania Toczyska

