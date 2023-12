Oto modne paznokcie na zimę i święta - Viva Magenta to najmodniejszy kolor 2023 roku. Zobacz pomysły i inspiracje [6.12.23] OPRAC.: Magdalena Walczak-Grudzka

Modne paznokcie na zimę i święta 2023. Viva Magenta to kolor roku Pantone - jest odważny, zdecydowany, kojarzy się z pozytywnym nastawieniem do życia i bezkompromisowością. Viva Magenta jest optymistyczny, energetyczny, nowoczesny, symbolizuje radość i zmiany. To także jeden z najmodniejszych trendów manicure 2023. Sprawdź, jak się prezentuje się Viva Magenta na paznokciach i czy ten typ paznokci do Ciebie pasuje. Oto modne paznokcie na zimę i święta - mamy wzory, kolory i stylizacje manicure.