Oto najgorsze pomysły na prezent na komunię 2023. Możesz narazić się na śmieszność. Tego nie dawaj na komunię [lista]

Oto najgorsze pomysły na prezent na komunię w 2023 roku

Komunie święte w Polsce rozpoczynają się w maju i trwają przez cały miesiąc - aż do Bożego Ciała, które w 2023 roku wypada 8 czerwca. Pierwsza Komunia to wielkie wydarzenie w życiu dziecka i jego rodziców. Powinno być to przede wszystkim przeżycie duchowe, jednak wiele osób staje przed dylematem, jaki prezent dać dziecku na komunię.

Prezenty mają przede wszystkim wyrażać miłość, uszczęśliwić, sprawić, by obdarowana osoba poczuła się wyjątkowo. Idealny prezent powinien zaskoczyć, sprawić radość i być indywidualnie dopasowany.

Najczęściej prezentem na komunię świętą są pieniądze, wiele osób jednak decyduje się na tradycyjny prezent. Z badania serwisu Prezentmarzeń.pl "Jak Polacy dobierają prezenty do okazji" wynika, że co trzeci Polak obecnie na komunię najchętniej wręcza tradycyjny rower. Drugą kategorią są prezenty drogie i materialne, takie jak tablety, laptopy, smartfony, aparaty fotograficzne. Polacy idą coraz częściej z duchem czasu i wręczają prezenty w formie emocji lub vouchery. Co ciekawe najmniej osób badanych wskazało, że prezenty powinny nawiązywać do duchowego aspektu uroczystości.