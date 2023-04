Oto najlepsi z najlepszych w Kujawsko-Pomorskiem! Zdobyli tytuły "Osobowość Roku 2022"

Gala podsumowująca plebiscyt, organizowany wspólnie przez „Gazetę Pomorską”, „Express Bydgoski” i „Nowości Dziennik Toruński”, odbyła się w Dworze Artusa. „Osobowość Roku 2022” Czytelnicy trzech tytułów wybierali w pięciu kategoriach:

Statuetki i dyplomy laureatom wręczał Marcin Habel, redaktor naczelny „Gazety Pomorskiej”, „Expressu Bydgoskiego” i „Nowości Dziennika Toruńskiego.

- „Osobowość Roku” to niezwykły plebiscyt. Wyznaczają Państwo trendy w swoich społecznościach, a my jako prasa lokalna mamy tę przyjemność, że możemy na łamach pokazywać Waszą działalność. Chciałbym Państwu serdecznie pogratulować, że zostaliście docenieni przez Czytelników. Nominacji było aż 1200, a jednak to Państwo okazali się najlepsi w swoich powiatach i dlatego mamy zaszczyt Was dziś gościć w tak pięknym miejscu jak Dwór Artusa - mówił Marcin Habel.