Oto najlepsze kolory szminek. One wybielają zęby. Zobacz, jaki kolor szminki wybrać

Oto najlepsze kolory szminek. One wybielają zęby - zobacz zdjęcia

Niebieskie odcienie mają tendencję do podkreślania bieli a niwelowania żółtości. Ciepłe czerwone lub żółte odcienie z kolei uwydatniają żółty kolor zębów. Kupując szminkę, staraj się wybierać odcienie o chłodnym niebieskim odcieniu. Na szczęście niebieski odcień nie oznacza, że ​​sama szminka jest niebieska. W rzeczywistości czerwone szminki, które tworzą najjaśniejszy uśmiech, mają chłodne niebieskie tony. Odcienie pomarańczy i żółci mają tendencję do wydobywania tych samych odcieni na zębach.

Niektóre kolory szminek sprawiają, że zęby wyglądają na bardziej żółte, brązowe lub szare. Są pomadki, które dodatkowo podkreślają nieestetyczny kolor zębów i tych należy zdecydowanie unikać, jeśli nie masz perliście białego uśmiechu.

Dobrze, gdy wybrany kolor pomadki nie tylko wybieli optycznie zęby, ale będzie również pasował do odcienia skóry. Czerwień zmieszana z koralem pasuje do jasnych odcieni skóry, głębsze róże i żurawiny pasują do cery oliwkowej a prawdziwe, intensywne czerwienie są lepsze przy średnich odcieniach skóry. Ciemniejsze karnacje świetnie podkreśli szminka w kolorze burgundu.

Zobacz też, przez jakie kolory szminek zęby wyglądają na żółte! Te szminki mogą uwydatnić żółty kolor zębów: