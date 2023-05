Tak uzyskasz efekt opalonej skóry bez słońca. Oto "słoneczna dieta" - najlepsze domowe sposoby na piękny kolor skóry OPRAC.: Magdalena Walczak-Grudzka

Opalenizna zwykle po około 3 miesiącach znika całkowicie. Podobnie jest z kosmetykami opalającymi - efekt nie utrzymuje się na skórze zbyt długo i wymaga częstego nakładania ich na ciało - niektórych produktów trzeba używać nawet codziennie.Oto sprawdzone domowe sposoby na brązową skórę. Tak uzyskać efekt opalonej skóry bez słońca. Zobacz teraz w naszej galerii listę produktów, które spożywane przez kilka tygodni sprawią, że skóra przybiera piękny, złoty odcień zdrowej, naturalnej opalenizny >>>>> unsplash.com Zobacz galerię (12 zdjęć)

Jak uzyskać efekt opalonej, pięknej, zdrowej i brązowej skóry bez słońca, solarium czy samoopalacza? Okazuje się, że jest to możliwe! Eksperci podpowiadają, że aby mieć piękny kolor skóry bez wystawiania jej na szkodliwe i intensywne promieniowanie UV, wystarczy włączyć do swojej codziennej diety kilka produktów, które zmieniają odcień skóry. To tzw. "słoneczna dieta". Zobacz teraz w naszej galerii najlepsze domowe sposoby piękny kolor skóry.