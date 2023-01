Oto najmodniejsze paznokcie na styczeń 2023. Nude, ombre i mocne kolory wypierają brokat [5.01.2023 r.]

Styczeń to czas odpoczynku, radości i zabawy. To przede wszystkim okres karnawału - pożegnaliśmy stary rok i hucznie witamy 2023. Styczeń to także czas nowości w modzie i urodzie, które zdominują nadchodzące miesiące. Tak jest również w przypadku trendów w paznokciach. W artykule prezentujemy modne paznokcie na styczeń 2023. Sprawdź wzory, kolory, inspiracje! Szczegóły na kolejnych slajdach galerii.

Instagram