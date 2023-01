Takie są najlepsze tatuaże dla mam. Tak kobiety prezentują macierzyństwo [zdjęcia] Adrianna Jackowiak

Tatuaże są bogate w znaczenia! Często tą formą sztuki chcemy coś wyrazić. Trwałe obrazy na ciele zrobiły się także modne wśród mam. Kiedy na świecie pojawia się dziecko, bardzo często jego mama czuje potrzebę manifestacji tego faktu i decyduje się na symboliczny tatuaż.Tatuaże dla mam symbolizują pojawienie się dziecka, liczbę dzieci czy nawet stratę ukochanej pociech. Jesteś matką i zastanawiasz się nad tatuażem dla siebie? Zerknij do naszej galerii! PINTEREST Zobacz galerię (21 zdjęć)

Bycie matką to jedno z najbardziej odpowiedzialnych zadań, jakie może mieć do wykonania kobieta. Jest to także powód do dumy. Często kobiety decydują się utrwalić fakt posiadania dzieci właśnie w tatuażu. Poprzez trwałe rysunki na ciele chcą pokazać światu, że pełnią rolę matki. Tatuaże u kobiet powstają zaraz po tym, jak urodzą dziecko, kiedy dzieci są już starsze czy w momencie straty ukochanego potomka. Prezentujemy galerię tatuaży, na które zdecydowały się mamy - poszukaj inspiracji i znajdź coś dla siebie!