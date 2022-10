Oto najstraszniejsze horrory dla fanów jumpscare'ów - według badań. Takie horrory warto teraz obejrzeć [lista]

Jakie są najstraszniejsze horrory? Postanowili to ustalić eksperci z FindMyCasino.com. Zebrali 100 najlepszych horrorów wszech czasów i sprawdzili liczbę jumpscare'ów w każdym z nich. Powstała w ten sposób lista 20 najstraszniejszych horrorów.Horror to jeden z najpopularniejszych gatunków zarówno w filmach, jak i w grach. Wiele osób uwielbia się bać, jednak wśród fanów tego gatunku panują odmienne gusta. Jedni lubią intensywną i dynamiczną fabułę pełną jumpscare'ów, w której pojawiające się znienacka zagrożenia potęgują uczucie paniki. Inni wolą nieco wolniejsze tempo, za to z ciężkim i gęstym klimatem, rozbudowaną historią i narastającym poczuciem grozy. Częstym dodatkiem jest surrealizm i elementy horroru psychologicznego. Jakie horrory są najstraszniejsze? Dla osób, które naprawdę uwielbiają się bać, mamy zestawienie najlepszych horrorów z największą liczbą jumpscare'ów. Poznaj je w naszej galerii >>>>>

Marzena Bugala-Azarko