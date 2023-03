Oto najtańszy sklep w Polsce. Aż trudno uwierzyć, o ile niższe ma ceny od najdroższego. Mamy najnowsze dane [30.03.2023]

Oto najtańszy sklep w Polsce. Aż trudno uwierzyć, o ile niższe ceny ma od tych najdroższych. Mamy najnowsze oficjalne dane. Różnica między najtańszym a najdroższym sklepem w Polsce to ok. 80 złotych!Który sklep okazał się najtańszy w Polsce? Sprawdź to teraz w naszej galerii. Prezentujemy najnowszy ranking sklepów - od najdroższego do najtańszego. Zobacz teraz w naszej galerii >>>>>

Łukasz Kaczanowski