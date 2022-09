Oto pewne sposoby na wyższą emeryturę. ZUS zdradził nam zasady i wyliczenia wyższych emerytur Małgorzata Wąsacz

Każdy dodatkowy rok pracy to emerytura wyższa średnio o ok. 8 proc. Doradcy emerytalni ZUS pomogą podjąć decyzję osobom, które wahają się w kwestii terminu zakończenia aktywności zawodowej.

Proponowane w Polskim Ładzie zmiany wpisują się w kontekst polityki wydłużania aktywności zawodowej Polaków oraz w zasady, które wyraźnie mówią, że im dłuższa praca, to tym wyższa jest emerytura. Każdy dodatkowy rok pracy to emerytura wyższa średnio o ok. 8 proc. Doradcy emerytalni ZUS pomogą podjąć decyzję osobom, które wahają się w kwestii terminu zakończenia aktywności zawodowej.