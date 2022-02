Oto przystanek autobusowy w centrum Kamienia Krajeńskiego. Mieszkanka: - „Wizytówka miasta” [zdjęcia]

„Tu czas się zatrzymał”, „Wizytówka Kamienia”, „Nic tu się nie zmieniło od czasu, gdy dojeżdżałem do LO”, Przystanek z końca lat 60. XX wieku - przekazać do muzeum PRL w Sępólnie, a nie remontować – to tylko niektóre opinie wyrażane przez mieszkańców Kamienia Krajeńskiego dotyczące przystanku autobusowego w centrum miasta przy DK 25. Z wnioskiem do burmistrza o pilny remont obiektu zwróciła się radna Rady Miejskiej w Kamieniu, Natalia Marciniak.

- Pękające ściany, luźna blachodachówka, brudne ściany i zniszczone ławki – to nie tylko fatalna wizytówka dla naszego miasta, ale też narażanie bezpieczeństwa osób przebywających pod zadaszeniem przystanku autobusowego i jego okolicy. W ostatnim czasie miały miejsce silne wiatry Niestety, w ich wyniku, kawałki dachu z przystanku odpadły – pisze radna, prosząc o pilną interwencję i załączając zdjęcia pokazujące stan techniczny przystanku.