Oto sposób na bujne kwitnienie piwonii. Zastosuj ten trik, a piwonie będą kwitły jak szalone [29.06.2024]

Piwonie pochodzą głównie z obszarów Europy i Azji o umiarkowanym klimacie. Piwonie z powodzeniem uprawiane są także w Polsce i są prawdziwą ozdobą ogrodu. Kwiaty u piwonii pojawiają się już w maju, a kwitnienie piwonii przypada na lato. By piwonia miała mnóstwo pąków, a potem kwiatów, koniecznie zadbaj o właściwe warunki - glebę, stanowisko, podlewanie i nawożenie.

Piwonia - co lubi

Piwonie to rośliny wieloletnie. Mogą rosnąć w tym samym miejscu nawet przez kilka czy kilkanaście lat. Trzeba wiedzieć, że piwonie bardzo nie lubią przesadzania. Może wówczas dojść do uszkodzenia korzeni, co może wstrzymać kwitnienie nawet na 3 lata!

Piwonii nie należy też sadzić zbyt głęboko (zalecana głębokość to 3-5 cm). Piwonie najlepiej rosną na stanowisku słonecznym, lubią żyzną glebę. Najlepiej rosną w wilgotnej ziemi, jednak nie należy sadzić piwonii w ziemi podmokłej, ani też przesadzać z podlewaniem tych roślin, gdyż może to doprowadzić do gnicia korzeni.