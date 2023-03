Oto wszystkie znane kobiety miliardera Józefa Wojciechowskiego: Tuchlińska, Michnowicz, Pruska

Kobiety Józefa Wojciechowskiego: Michnowicz, Pruska, Tuchlińska

Mimo że Wojciechowski nie jest celebrytą, to jest w centrum zainteresowania plotkarskich mediów. Wszystko za sprawą jego życia osobistego. 76-latek lubi otaczać się młodymi i pięknymi kobietami. Kilka lat temu poznał młodziutką modelkę Patrycję Tuchlińską. Są razem od 2018 roku. Dzieli ich 48 lat różnicy. Po 3 latach związku doczekali się synka. Para pokazuje się na wydarzeniach, eventach i imprezach. Razem mieszkają w luksusowej willi pod Warszawą nad Zalewem Zegrzyńskim.

Druga żona to Laura Michnowicz. Tak jak Tuchlińska, zanim poznała Wojciechowskiego, była modelką. Ma na koncie tytuły najpiękniejszej kobiety, m.in. Miss Publiczności i Miss Media na wyborach Miss Lata w Koszalinie 2005. Związek ze starszym o 37 lat przedsiębiorcą przypieczętowała w 2013 roku. Urodziła dwóch synów, lecz małżeństwo nie przetrwało.

Tak wygląda celebrytka Beata Pruska. To z nią spotykał się kiedyś Józef Wojciechowski

W 2017 roku Wojciechowski związał się z celebrytką Beatą Pruską. Jest niewiele starsza od jego obecnej narzeczonej Patrycji Tuchlińskiej. 31-letnia modelka i projektantka mody wystąpiła w popularnym programie telewizyjnym „Damy i Wieśniaczki”. Zdobyła tytuł Miss Polski oraz Runner Up Miss Elegant Universe 2018 i Miss Elegant-World Next Top Model 2017. Pruska już po kilku miesiącach znajomości z o 45 lat starszym biznesmenem publicznie ogłaszała, że planuje z nim ślub. Nie doszło do niego, a ich związek się rozpadł.