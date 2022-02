Oto wyniki nowego naboru wniosków do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2022. Na liście drogi z powiatu inowrocławskiego

- Mówi się, że wszystkie drogi prowadzą do Rzymu, ale my chcemy w taki sposób przebudowywać i modernizować cały system dróg w Polsce, żeby tych lokalnych "Rzymów" było wiele. Żeby stolice powiatów, stolice gmin i główne siedziby danego regionu były także miejscami, do których można się łatwo dostać. Właśnie w taki sposób konstruujemy całą infrastrukturę w tym także drogi gminne i powiatowe a realność naszych zapowiedzi jest bardzo ważną cechą prowadzonej polityki drogowej - mówił premier Mateusz Morawiecki.