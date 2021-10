Otylia Jędrzejczak namawia do bezpiecznego korzystania z akwenów wodnych. To trzecia odsłona „Zero Jest OK – bezpiecznie nad wodą”

Każdego roku w Polsce kilkaset osób traci życie przez nierozważne zachowanie się w wodzie. Tylko w trakcie trzech wakacyjnych miesięcy w tym roku w Polsce utonęło prawie dwieście osób. W tych statystykach Polska zajmuje ostatnie miejsce wśród krajów Unii Europejskiej.

– Zero jest ok – bezpiecznie nad wodą to projekt stworzony przez fundację właśnie w odpowiedzi na liczne utonięcia i z myślą o osobach w każdym wieku. To projekt sportowo-edukacyjny, który ma podkreślać, jak bardzo ważna jest edukacja bezpieczeństwa nad wodą dzieci poprzez sport, bo one przecież pójdą do domów i opowiedzą rodzeństwu, rodzicom, dziadkom, czy babciom o tym, czego się dziś nauczyli – dodaje Jędrzejczak. Organizację „Zero jest OK – bezpiecznie nad wodą” wsparły m.in. miasto i gmina Staszów, WOPR Płock i CityMotors Gdańsk, a projekt jest współfinansowany przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.