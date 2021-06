Otylia Jędrzejczak szkoliła młodych adeptów pływania i ich rodziców. Pierwszy Otylia Swim Tour odbył się w Rybniku

– Jestem zadowolona, że otwieramy nasz projekt na obiektach Fundacji Elektrowni Rybnik, bo z panią prezes rozmawialiśmy o tym już cztery razy. Pandemia nas powstrzymywała, przenosiliśmy nasze spotkanie, ale wreszcie jesteśmy – mówiła Otylia Jędrzejczak.

Warsztaty dla dzieci, podobnie jak w poprzednich latach w trakcie Otylia Swim Tour, prowadzili wykwalifikowani trenerzy pływania oraz przygotowania motorycznego. Dzieci trenowały w wodzie i w hali sportowej, a z kolei rodzice mieli okazję wysłuchać wykładów dietetyka i psychologa sportowego.

– Rodzice narzekają, że dzieci spędzają coraz więcej czasu przed komputerami, że nie umieją ich zmotywować. Nasz projekt łączy dzieci i rodziców, pomagamy, jak komunikować się z dzieckiem, jak je dobrze odżywiać. To są bardzo ważne rzeczy, którymi dzielimy się z rodzicami – dodała mistrzyni olimpijska z Aten.

– Nie ma dla nas większej radości, niż fakt, iż w końcu udało nam się to wydarzenie w Rybniku zainaugurować. Długie tygodnie oczekiwania, a dziś się spotykamy i bardzo się z tego cieszę. Ta misja, z którą przyjeżdża dziś do nas Otylia Jędrzejczak ze swoją ekipą, czyli propagowanie zdrowego, aktywnego trybu życia, propagowanie pływania, zdrowego odżywiania, dbałości o kondycję psychiczną, to jeden z głównych celów działalności Fundacji Elektrowni Rybnik. Z całą naszą bazą i z naszą misją działania wpisujemy się doskonale w zamierzenia Fundacji Otylii Jędrzejczak – mówiła prezes Fundacji Elektrowni Rybnik Katarzyna Dutkiewicz.