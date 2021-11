Otylia Jędrzejczak walczy z rosnącą liczbą utonięć. Ostatnia tegoroczna odsłona akcji „Zero Jest OK – bezpiecznie nad wodą”

Statystyki utonięć w Polsce wciąż są bardzo duże, często znacznie wyższe, niż w innych krajach Unii Europejskiej. – Nasz projekt powstał w odpowiedzi na te bardzo niepokojące statystyki. Szanowanie wody, przecież jednego z żywiołów, jest bardzo ważne, a jednak przez wielu z nas bardzo lekceważone. Jako była pływaczka, która większą część życia spędziła w wodzie i może powiedzieć o sobie, że umie pływać, nie decyduję się na pływanie na akwenach, których nie znam – mówi Otylia Jędrzejczak.

Każdego roku życie w polskich akwenach traci kilkaset osób – tylko w czerwcu, lipcu i sierpniu w Polsce utonęło blisko dwieście osób. Zaledwie dziewięciokrotnie do dziennych statystyk policyjnych utonięć w tym roku trafiła liczba zero. – Nasz projekt nazwaliśmy „Zero jest OK – bezpiecznie nad wodą”, bo chcemy dążyć do tego, by liczba dni z zerową liczbą utonięć była jak największa – dodaje Jędrzejczak.