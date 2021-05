Otylia Swim Cup w Lublinie. Mistrzyni olimpijska szuka pływackich talentów

Do Lublina przyjadą zawodnicy nie tylko z regionu, ale z całej Polski. Na listach zgłoszeniowych, mimo dużej odległości, nie brakuje zawodników z Suwałk, Gdańska, Gdyni, Iławy, Grudziądza, czy nadmorskiego Władysławowa. – Bardzo się cieszę, że dzieci czekają na nasze zawody i zarówno im, jak i im opiekunom niestraszna jest wielokilometrowa podróż. To pokazuje, że przez te wszystkie lata impreza Otylia Swim Cup zyskała dużą renomę – mówi mistrzyni olimpijska z Aten.

Oczywiście, kluczową sprawą będzie zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom, bo choć obostrzenia związane z pandemią koronawirusa zostały zmniejszone, to jednak zagrożenie wciąż istnieje. – W ubiegłym roku organizowaliśmy zawody z cyklu Otylia Swim Cup w Szczecinie i Gdańsku. Pokazaliśmy wtedy, że umiemy wszystko zaplanować tak, by maksymalnie zmniejszyć zagrożenie. Teraz będzie dokładnie tak samo, bo zdrowie uczestników zawodów jest dla nas sprawą absolutnie najważniejszą – dodaje Otylia Jędrzejczak. Obowiązkowe, poza samym startem i rozgrzewką, będą maseczki, niemal na każdym kroku łatwe do znalezienia będą płyny do dezynfekcji, a organizatorzy będą pilnować także dystansu społecznego.