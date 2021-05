Otylia Swim Cup w Toruniu. Kolejne święto dla młodych pływaków

To już drugie zawody z cyklu Otylia Swim Cup w tym roku, bo na początku maja ponad osiemset młodych pływaków rywalizowało w w Lublinie.

– Jestem dumna, że po bardzo udanym Otylia Swim Cup w Lublinie możemy spotkać się w Toruniu, a już wiadomo, że to nie będą ostatnie zawody organizowane przez Fundację Otylii Jędrzejczak, bo jesienią mamy jeszcze w planach wizytę w Szczecinie. Dzieciaki w ostatnim czasie cierpiały spędzając czas niemal wyłącznie w domach. Powrót do aktywności fizycznej, do rywalizacji, którą przecież dzieciaki uwielbiają, jest bardzo ważny – mówi Otylia Jędrzejczak, której fundacja jest organizatorem wydarzenia.

W zawodach, które odbędą się bez udziału publiczności, wezmą zawodnicy w wieku od 8 do 15 lat, zrzeszeni w klubach Polskiego Związku Pływackiego. Rywalizować oni będą w sześciu kategoriach wiekowych na dystansach od 50 do 200 metrów w stylach dowolnym, klasycznym, motylkowym i grzbietowym. Na najlepszych czekają puchary i przepiękne medale. Zawodnicy otrzymają też bogate pakiety startowe, ufundowane przez przez Fundację Otylii Jędrzejczak i jej partnerów, m.in. firmy Alexander, Koral i AquaWave.