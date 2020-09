Otylia Swim Tour w tym roku w czterech miastach! Już za 10 dni pierwsze treningi

13 września mistrzyni olimpijska w pływaniu przyjedzie razem ze swoim sztabem do Świebodzic na Dolnym Śląsku. We wrześniu Otylia Jędrzejczak spotka się jeszcze z adeptami pływania w Łodzi (27 września), a w październiku w Katowicach (3 października) i Rybniku (24 października).

– Dla mnie i wszystkich współpracujących przy projektach mojej fundacji największym szczęściem jest to, że będziemy mogli wreszcie wrócić do tego, co kochamy. A kochamy m.in. dzielić się naszą wiedzą i doświadczeniem z dziećmi – mówi Otylia Jędrzejczak. Podczas spotkań z młodzieżą i ich rodzicami zostaną zachowane wszystkie zasady bezpieczeństwa niezbędne w celu przeciwdziałania zakażeniu SARS-CoV-2.

W czasie zajęć Otylia Swim Tour, które trwają przez cały dzień, dzieci i ich rodzice otrzymują kompleksową wiedzę. Młodzi adepci pływania trenują zarówno w wodzie, jak i na lądzie, a rodzice mogą w tym czasie spotkać się z dietetykiem i psychologiem sportowym. Zajęcia z dziećmi prowadzi dwunastu trenerów pływania i przygotowania fizycznego oraz fizjoterapeutów współpracujących z Fundacją Otylii Jędrzejczak. Młodzi sportowcy mają okazję zapoznać się ze wszystkimi niezbędnymi ćwiczeniami.