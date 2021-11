Pacjentce szpitala Jurasza w Bydgoszczy zniknęło kilkanaście tysięcy złotych. Sprawę wyjaśnia policja

Zobacz wideo: Szczepienia w szkołach wciąż za mało popularne

Marta Laska, rzeczniczka Szpitala im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy potwierdza, że doszło do zniknięcia pieniędzy jednej z pacjentek.

- Szpital niezwłocznie po wykryciu zdarzenia, zgłosił sprawę kradzieży organom ściągania, w tym przypadku policji - mówi rzecznik bydgoskiej kliniki.

Ta historia ma początek 18 października, kiedy zmarła córka 90-letniej bydgoszczanki. Kobiety mieszkały razem. Seniorka była w szoku, nie mogła się pogodzić z odejściem córki. Ciało zmarłej zabrano do Zakładu Medycyny Sądowej CM UMK w Bydgoszczy. Ostatecznie jednak - jak wynika z relacji rodziny - sekcji nie przeprowadzono. Tego samego dnia ratownicy pogotowia ponad 90-letnią kobietę przewieźli na oddział psychiatrii szpitala Jurasza. Lekarze ze zdziwieniem odkryli, że pacjentka w torbie, którą wzięła ze sobą z domu, ma dużą sumę pieniędzy. Z pierwszych informacji, jakie uzyskaliśmy, wynikało że było to kilkadziesiąt tysięcy złotych. Po zweryfikowaniu tych danych w policji i w szpitalu okazało się, że było to kilkanaście tysięcy.